Украинского боевика ФСБ задержала на границе с Крымом

При попытке пересечь границу с Крымом ФСБ задержала украинского боевика, который выступал в Мариуполе против солдат российской армии.

"В конце марта иностранец вместе с мирным населением, покидающим Мариуполь, попытался въехать на территорию РФ. При пересечении границы мужчина был задержан сотрудниками УФСБ совместно с пограничного управления ФСБ России по республике Крым", — передаёт "Крыминформ" сообщение республиканского управления ФСБ.

Ранее в Минобороны РФ предупредили, что Россия нанесёт удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит совершать диверсии на территории РФ. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.