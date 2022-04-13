МО: Россия нанесёт удар по Киеву, если Украина продолжит диверсии

В Минобороны РФ предупредили, что Россия нанесёт удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если украинская сторона продолжит совершать диверсии на территории РФ. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооружёнными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", — сообщил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение об отводе российских войск из Киевской области стало жестом доброй воли на фоне переговоров между РФ и Украиной.

По приказу президента РФ Владимира Путина 24 февраля началась российская спецоперация на Украине, направленная на защиту Донбасса. Это решение было принято главой государства после обращения к России за помощью глав ДНР и ЛНР.