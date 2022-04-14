Минобороны РФ заявило об испытаниях США биопрепаратов на пациентах в Харькове

Потенциально опасные биологические препараты испытывались американскими учёными на пациентах психиатрической больницы в Харькове, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах … психиатрической больницы № 3 города Харькова", — цитирует Кириллова ТАСС.

По словам начальника войск РХБЗ, в ходе российской спецоперации на Украине удалось установить, что испытания биопрепаратов в харьковской психлечебнице проводились в 2019–2021 годах. Для них выбирали пациентов, учитывая их возраст, национальность и иммунный статус.