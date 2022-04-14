Потенциально опасные биологические препараты испытывались американскими учёными на пациентах психиатрической больницы в Харькове, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Американские ученые из лаборатории в городе Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах … психиатрической больницы № 3 города Харькова", — цитирует Кириллова ТАСС.
По словам начальника войск РХБЗ, в ходе российской спецоперации на Украине удалось установить, что испытания биопрепаратов в харьковской психлечебнице проводились в 2019–2021 годах. Для них выбирали пациентов, учитывая их возраст, национальность и иммунный статус.
"На специальных бланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов. В базу данных стационара информация не вносилась, персонал медицинского учреждения давал подписку о неразглашении", — рассказал Кириллов.
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