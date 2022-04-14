Минобороны: в украинских биолабораториях изучали передачу холеры через водоёмы

Глава войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил, что в американских центрах на Украине анализировали возможность распространять холеру, брюшной тиф и гепатиты А и Е через водоёмы. Также российский военачальник назвал реки, которые использовали в ходе опытов.

"Результаты проведённых работ могут быть использованы для создания неблагоприятной биологической обстановки не только на территории Российской Федерации, но и в акватории Чёрного и Азовского морей", — подчеркнул Кириллов во время брифинга.

По данным Минобороны РФ, из-за исследований биолабораторий на Украине могли возникнуть проблемы в таких странах, как:

Белоруссия,

Молдавия,

Польша.

Также в военном ведомстве заявили, что украинские учёные под руководством коллег из Штатов изучали воду в следующих водоёмах: