Боец Нацгвардии: командование нас обмануло

Командиры украинских нацбатальонов обещают не отправлять бойцов в самые горячие точки, но по факту отправляют именно туда, рассказал добровольно сдавший оружие нацгвардеец, назвавшийся Дмитрием. По его словам, Народная милиция ЛНР ведёт огневую поддержку российских войск в сёлах Попасная и Рубежное, и сейчас туда направляют Нацгвардию.



"К нам дважды приезжал в расположение Юрий Береза (командир полка специального назначения "Днепр-1" украинского МВД), говорил, что нас не будут посылать в зону боевых действий, что будем задействоваться в охране каких-либо объектов в Днепропетровской области", — рассказал Дмитрий, его слова приводит агентство РИА Новости.



Далее, как говорит нацгвардеец, его в составе группы привезли в Рубежное, где до сих пор идут бои, и он вместе с сослуживцами почти сутки просидел без еды и боеприпасов под плотным огнём. К тому же, группа не знала, куда её привезли.