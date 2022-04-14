Белорусские пограничники сбили беспилотник на границе с Литвой

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что в среду, 13 апреля, на границе обнаружили беспилотный летательный аппарат. По информации военных, квадрокоптер пытался проникнуть на территорию Белоруссии со стороны Литвы.

"В целях недопущения нарушения воздушного пространства и пресечения противоправной деятельности пограничники открыли огонь по воздушной цели. В результате, квадрокоптер был сбит", — написали на официальном сайте Госпогранкомитета Белоруссии.

Ранее глава республики Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин обсудили формирование "единого оборонного пространства". Также лидеры во время встречи на космодроме Восточный уточнили план совместных военных учений.