Военный ДНР рассказал, что его товарища в плену ВСУ пытали паяльной лампой

Военнослужащий войск ДНР Иван Дождиков рассказал, что его товарища в плену ВСУ пытали паяльной лампой. Сам Иван служит в 9-м полку морской пехоты войск ДНР. Сейчас 19-летний военный находится в республиканском травматологическом центре с огнестрельным ранением.

По словам военнослужащего ДНР, среди мирного населения есть много свидетелей жестокого отношения к российским военнопленным, в частности, многие были свидетелями расстрелов и пыток.

"У нас боец попал в плен, получается, из 1-го батальона — Юра "Одесса", его пытали паяльной лампой. Попал он к ВСУшникам в плен", — цитирует Ивана РИА "Новости".

По мнению Дождикова, ВСУ — это идейный противник, поэтому "по-хорошему" с ними договориться не получится.

"То есть его [противника, — ред.] не интересуют ни деньги, ни такое — он идет за идею воевать".

По словам Ивана, многие члены батальона "Правый сектор"* присоединились к вооружённым силам Украины.

*деятельность запрещена на территории РФ.