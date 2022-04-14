ВС РФ ликвидировали наемника из США и подозревают его в содействии спецслужбам

ВС РФ и НМ ЛДНР продолжают проводить специальную военную операцию на территории Украины. В рядах украинских военных присутствуют иностранные наемники, которых называют «солдаты удачи». Недавно в плен к Народной милиции ЛДНР попал британский наемник Эйден Айслин, который сразу заявил, что он за «мир на Украине».

Сегодня Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев показал документы американского наемника Джозефа Уорда Кларка, который был ликвидирован. Сообщается, что документы 35-летнего Кларка были найдены на разгромленных позициях ВСУ. Кларк являлся уроженцем Вашингтона.

Выдвигается версия, что возможно Кларк был не наемником, а представителем американских спецслужб. Он мог выступать как военный инструктор для организации боевых действий со стороны националистических вооруженных формирований Украины.