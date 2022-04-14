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Автор Елена Былкина

В Польше рассказали о подготовке к войне с Россией

Силовые структуры

В Польше готовятся обороняться в случае, если Россия начнёт наступление на республику. О возможном противостоянии рассказал представитель МИД Польши Лукаш Ясин.

Ясин отметил, что к нападению России готовы все страны НАТО.

"Мы всегда к этому готовы. И не только мы, но и наши союзники. Все члены НАТО готовы", — заявил дипломат в эфире украинского телеканала ТСН.

Официальный представитель МИД Польши объяснил, что "красной чертой" для НАТО станет решение президента РФ Владимира Путина развернуть агрессию против Польши, Литвы, Латвии, Эстонии или Финляндии. Такой сценарий рассматривается после начала спецоперации на Украине.

Ранее президент Польши Анджей Дуда посетил Украину с целью обсудить вопросы, связанные с дальнейшими поставками оружия Украине.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
польша анджей дуда владимир путин
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