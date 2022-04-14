Чеченский спецназ ликвидировал сотрудника спецслужб США

Бойцы спецподразделений из Чеченской Республики продолжают контролировать значительную часть города Мариуполь.

А в ходе пркрасной работы бойцы чеченского спецподразделения на Донбассе ликвидировали сотрудника спецслужб США. Видео с паспортом ликвидированного американца опубликовал глава министерства информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

"Такова участь представителей спецслужб США, попавших в руки бойцов из Чеченской Республики, которые не оставляют ни одно преступление (против мирного населения ЛДНР) безнаказанным! — написал министр.

А тем временем Региональный общественный фонд имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбассе провёл очередную масштабную благотворительную акцию. Жители населённых пунктов, очищенных от бандеровских боевиков, получили продуктовую помощь.

Ни на один день Фонд не прекращает оказывать помощь мирному местному населению. Он серёзно облегчает трудное положение жителей, которые провели в подвалах без еды и воды несколько недель, спасаясь от постоянных обстрелов и бомбёжек нацистских батальонов и ВСУ.