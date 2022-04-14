EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дмитрий Плотников

Чеченский спецназ ликвидировал сотрудника спецслужб США

Силовые структуры

Бойцы спецподразделений из Чеченской Республики продолжают контролировать значительную часть города Мариуполь.

Чеченский спецназ ликвидировал сотрудника спецслужб США

А в ходе пркрасной работы бойцы чеченского спецподразделения на Донбассе ликвидировали сотрудника спецслужб США. Видео с паспортом ликвидированного американца опубликовал глава министерства информации и печати Чеченской Республики Ахмед Дудаев.

"Такова участь представителей спецслужб США, попавших в руки бойцов из Чеченской Республики, которые не оставляют ни одно преступление (против мирного населения ЛДНР) безнаказанным! — написал министр.

А тем временем Региональный общественный фонд имени Героя РФ Ахмата-Хаджи Кадырова в Донбассе провёл очередную масштабную благотворительную акцию. Жители населённых пунктов, очищенных от бандеровских боевиков, получили продуктовую помощь.

Ни на один день Фонд не прекращает оказывать помощь мирному местному населению. Он серёзно облегчает трудное положение жителей, которые провели в подвалах без еды и воды несколько недель, спасаясь от постоянных обстрелов и бомбёжек нацистских батальонов и ВСУ.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Sberbank
Новости
Крейсер "Москва" пошёл ко дну при буксировке — Минобороны РФ
Чеченский спецназ ликвидировал сотрудника спецслужб США
Садальский о пострадавших олигархах РФ: "Нечего кубышку у них держать"
Киевская власть напрашивается на уничтожение командных центров
Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва
Зеленский рассказал о снижении возможностей для переговоров с Москвой
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты
В Польше рассказали о подготовке к войне с Россией
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Военные новости
Детонация крейсера "Москва": подробности и версии
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Ирина Шлионская Поэт Дондок Улзытуев — потомок шаманов и пророк Ирина Шлионская Любовь Степушова Нехаммер уверен, что выпросил у Путина газ для Австрии в евро Любовь Степушова Игорь Буккер National Interest: почему кибервоины России не парализовали Украину Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Силовые структуры
Минобороны: российский военный корабль серьёзно повреждён
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Последние материалы
Петросяна обидели высказывания в программе Соловьёва
Зеленский рассказал о снижении возможностей для переговоров с Москвой
Военный эксперт Евсеев рассказал, какие места в Киеве могут уничтожить ВС РФ
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
В России внепланово проиндексируют пенсии, МРОТ и соцвыплаты
В Польше рассказали о подготовке к войне с Россией
Житель Белгородской области получил ранение от обстрела ВСУ
ВС РФ ликвидировали наемника из США и подозревают его в содействии спецслужбам
В США отменили концерт Сабурова из-за шутки над активисткой в "крови"
Кадыров: жители Донбасса получили пятитысячные купюры от чеченских бойцов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников