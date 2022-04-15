Мощные удары ощутил не только Киев: пять горячих точек этого утра

Мощные взрывы, о которых с утра сообщается СМИ, ощутил не только Киев. Очевидцы указали на пять горячих точек сегодняшнего утра.

Как сообщает Царьград и очевидцы, жители Киевской области рассказывают о мощных, интенсивных обстрелах.

Также, по информации очевидцев, взрывы гремят в Одессе. Воздушная тревога в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Черкасской и Кировоградской областях.

"Такой ударной волны ещё не ощущалось за всё время. Стены затряслись", — написали жители Василькова в соцсети.

В свою очередь в Телеграм-каналах указали на пять горячих точек сегодняшнего утра.

"Киев — мощные взрывы, часть города осталась без электроэнергии. Харьков — взрывы. Житомир — взрывы и пожары. Ивано-Франковск — попали по нефтебазе. ДНР, Донецк — ведётся огонь по позициям ВСУ. Может, началось?", — пишут очевидцы Telegram-канале.

После взрывов в Киеве в одной из частей города пропало электричество.

Минобороны РФ пока не подтверждает нанесение высокоточных ударов по Киеву и другим городам.