В Минобороны России привели новые доказательства деятельности американских биологических лабораторий на Украине, которые были получены в результате спецоперации.
"В период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа <…> испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах Областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове, -- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
При отборе "подопытных" с психическими расстройствами учитывались их возраст, национальность и иммунный статус. Отмечается, что записи исследований велись на специальных бланках, а данные не вносились в базу данных больницы. При этом с сотрудников медучреждения брали подписку о неразглашении.
Накануне спецоперации лаборатория в Мерефе свернула свою деятельность, а документацию и оборудование вывезли на Западную Украину.
"Есть показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем разглашать в интересах обеспечения их безопасности", — заявили в Минобороны.
Напомним, что всего на территории Украины под патронажем и на деньги США действовало не менее 30 таких лабораторий, главной задачей которых была разработка биологического оружия.
Минобороны РФ сообщило, что крейсер "Москва" — флагман Черноморского флота — "получил серьёзные повреждения от детонации боезапаса".