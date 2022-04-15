Доказано МО РФ: В психбольнице Харькова на пациентах испытывали биопатогены

В Минобороны России привели новые доказательства деятельности американских биологических лабораторий на Украине, которые были получены в результате спецоперации.

"В период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в городе Мерефа <…> испытывали потенциально опасные биологические препараты на пациентах Областной клинической психиатрической больницы № 3 в Харькове, -- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

При отборе "подопытных" с психическими расстройствами учитывались их возраст, национальность и иммунный статус. Отмечается, что записи исследований велись на специальных бланках, а данные не вносились в базу данных больницы. При этом с сотрудников медучреждения брали подписку о неразглашении.

Накануне спецоперации лаборатория в Мерефе свернула свою деятельность, а документацию и оборудование вывезли на Западную Украину.

"Есть показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем разглашать в интересах обеспечения их безопасности", — заявили в Минобороны.

Напомним, что всего на территории Украины под патронажем и на деньги США действовало не менее 30 таких лабораторий, главной задачей которых была разработка биологического оружия.