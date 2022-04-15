Силовики РФ обнаружили в Бердянске колл-центр, обманывавший россиян

В освобожденном городе Бердянск российские силовики обнаружили колл-центр, который занимался мошенничеством, а именно, обманом граждан Российской Федерации. В шредере обнаружены не до конца уничтоженные инструкции.

"Здесь видно чётко, как нужно обманывать граждан РФ. Кому нужно звонить, какие слова говорить. Вот мы видим — тут фраза, допустим, "вклад", "баланс", "сберегательный счёт". То есть поэтапная инструкция выполнения мошеннических действий", — сообщил представитель силового ведомства России в видеоролике.

Он отметил, что мошенническая организация продолжала свою деятельность даже в ходе проведения спецоперации на Украине и "свернулись" только около 10 дней назад.

"То есть даже в процессе проведения специальной военной операции они ещё продолжали действовать, надеясь, что ничего здесь не изменится. Однако они ошибались", — подытожил сотрудник силового ведомства.

Имеющиеся доказательства преступлений будут переданы в Следственный комитет России.