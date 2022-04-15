AFP: целью ударов по Киеву в ночь на 15 апреля стал завод "Визар"

Целью ракетных ударов по Киеву, нанесённых российскими войсками в ночь на 15 апреля, стал украинский завод "Визар". Об этом сообщила французское агентство AFP.

По информации журналистов, "Визар" мог быть производителем ракет, которыми был подбит российский крейсер "Москва".

"Украинский военный завод под Киевом, который производил ракеты, предположительно использовавшиеся для поражения российского военного корабля "Москва", был частично разрушен в результате ночных российских ударов", — значится в сообщении.

Согласно информации Минобороны РФ, российские ракеты "Калибр" были выпущены по машиностроительному предприятию в пригороде Киева. Представители ведомства предупредили, что подобных атак, равно как и масштабов разрушений от них будет больше, если с украинской стороны будут фиксироваться диверсии или нападения на территории РФ.

Уточняется, что на территории завода "Визар" были российскими ракетами были ликвидированы производственные мощности, использовавшиеся для производства противолодочных ракет и зенитных ракетных комплексов.