Находящиеся на лечении в ДНР морпехи ВСУ обещают не брать в руки оружие

Находящиеся на лечении в ДНР морпехи ВСУ, вспоминая котел в Мариуполе, обещают не брать в руки оружие. Военнослужащие с ужасом вспоминают то, как с ними поступило командование.

По словам украинского военного 36-й бригады морской пехоты Виталия Агеева, командиры его бригады сумели прорваться из Мариуполя, однако морпехов эвакуировать, по всей видимости, они не собирались.

Большинство раненых военных Украины, которые попали в больницу Донецкой народной республики, заявляют, что уже навоевались и больше не желают брать в руки оружие.