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Автор Светлана Нерадовская

Минобороны: Киев готовит смертельную провокацию на вокзале в Лозовой

Силовые структуры

Как сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, Киев вынашивает планы организации кровавой провокации, нанеся удар по беженцам на вокзале в городе Лозовой ракетой "Точка-У".

Минобороны: Киев готовит смертельную провокацию на вокзале в Лозовой

Мизинцев подчеркнул, что имеющиеся данные о готовящейся провокации — достоверные.

"По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведенной в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей", — сообщил Мизинцев, слова которого приводит РИА Новости.

Он пояснил, что Киев готовится запустить ракету "Точка-У" со стороны Новомихайловки. Выбор района не случаен: в таком случае будет похоже, что ракета будет выпущена с территории, которая контролируется ДНР и силами РФ. Планируется, что провокация будет осуществлена дивизионом 19-ой отдельной ракетной бригады ВСУ. Цель — массовое сосредоточение беженцев, находящихся на вокзале Лозовой.

Генерал ещё раз напомнил, что Россия не использует ракеты "Точка-У", они находятся на вооружении исключительно ВСУ.

В завершение Мизинцев обратился к "цивилизованному Западу" с предупреждением о том, что Россия располагает доказательствами относительно подготовки "очередных ужасных преступлений киевского режима".

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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