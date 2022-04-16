Фанатики-нацисты будут расстреливать желающих сдаться солдат ВСУ

Чтобы сохранить себе жизнь и сдаться в плен, украинским солдатам придётся преодолеть сопротивление нацистов. Дело может окончится прямыми боестолкновениями и расстрелами, отметил представитель ДНР Ян Гагин.

Уже в ближайшее время начнётся массовая сдача в плен солдат ВСУ, рассказал советник главы ДНР Ян Гагин изданию РИА Новости. Нет никаких сомнений, что это приведёт к серьёзным внутренним конфликтам в украинской армии, где сдающимся придётся преодолевать сопротивление идейных фанатиков.

"Фанатики не будут рады тому, что кто-то из их коллег будет пытаться сдаться в плен, и, возможно, даже будет доходить до огневых стычек между ними", — пояснил представитель ДНР.

Советник главы ДНР уточнил, что среди желающих сдаться находятся и солдаты националистического батальона "Азов"*, они хотят сохранить себе жизни, несмотря на уголовное преследование в России. По мнению Гагина, противнику ничего не остаётся, как прийти к пониманию, что дальнейшее сопротивление попросту бесполезно.

*террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ