InfoBrics: Пентагон не помогает оружием Киеву, а заботится о доходах для ВПК

США не пытаются помочь Украине с помощью поставок оружия, таким образом Пентагон обеспечивает сверхдоходы для американских военных корпораций, считает геополитический и военный аналитик Драго Босник.

Американское оборонное ведомство снабжает Украину просто гигантским количеством оружия, пишет Босник в своей статье на портале InfoBrics. Киевский режим получает тысячами противотанковые управляемые ракеты и переносные зенитно-ракетные комплексы, но украинские националисты не становятся от этого сильнее.

Главная задача американской "помощи" — превратить Украину в должника Запада и удалить с военных складов залежалое оружие. Нужно понимать, что место на складах опустошается не просто так.

"Это дает военно-промышленному комплексу (ВПК) США уникальный шанс получить огромную прибыль на производстве и продаже новых ПТУР и ПЗРК", — сообщает материал.

Именно Соединенные Штаты раздули украинский кризис, и Пентагон продолжит начатое. Чем сильнее страны-члены НАТО истощают свои военные запасы, тем больше сможет обогатиться военно-промышленный комплекс США.

"Поставки оружия имеют очень сомнительную военную ценность для Киева. Российские военные уже уничтожили тысячи единиц модернизированной техники ВСУ, на которой украинцы годами практиковались", — подчёркивает автор статьи.

Уже в ближайшее время стоит ожидать, что Вашингтон займется навязыванием новых контрактов на поставку оружия европейским странам. Задуманная Пентагоном тактика по обогащению не является секретом и подтверждается стремительным ростом акций военно-промышленных корпораций США.