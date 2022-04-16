Пушилин: Националисты должны быть уничтожены

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил в эфире канала "Россия 24", заявив, что нацбаты Украины подлежат только уничтожению.

"Те участники, скажем так, регулярной армии, морпехи, те, которые готовы были сдаться в плен, они сдались", — сказал он о более сообразительных военнослужащих Украины.

Ранее в эфире телеканала India Today Пушилин заявил о том, что украинские солдаты используют мирное население собственной страны в качестве живых щитов. По его мнению, провокации, как в Буче или Краматорске, нужны для западных СМИ. Он вновь указал на то, что комплексы "Точка-У" использует лишь Украина.