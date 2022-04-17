Минобороны: Киев запретил сдаваться боевикам на "Азовстали"

Боевики, которых заблокировали на территории украинского завода "Азовсталь", требуют от Киева разрешить выпустить их из "штаба" в Мариуполе. Согласно информации, солдаты хотят сдаться в плен.

По словам руководителя Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию — начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцева, Киев угрожает бойцам расправой.

"Представители украинских властей в категоричной форме запрещают это делать и угрожают последующими расстрелами по условиям "военного времени", — заявил Мизинцев.

Однако Киев отказал боевикам и настаивает на удержании позиции.