Боевики "Азова"* устроили склад боеприпасов на побережье моря

Боевики националистического батальона "Азов"* разместили склад с боеприпасами в подвале оздоровительного комплекса на побережье Азовского моря. Согласно информации, бойцы нацбата бросили оружие на территории оздоровительного комплекса в селе Урзуф.

"Склад боеприпасов — под оздоровительным комплексом "Ялта". Огромное количество ящиков с боеприпасами. Ходить здесь нужно аккуратно — территория большая, и проверить всё на "сюрпризы", к сожалению, не удаётся", — передает корреспондент РИА Новости.

По сообщению журналистов с места событий, база находится в заброшенном состоянии. На территории комплекса построены коттеджи и в их подвалах находился "схрон".

"Сваленные в беспорядке ящики c 30-миллиметровыми снарядами к автоматическим пушкам, цинки с "рассыпухой" — автоматными патронами", — пишет агентство.

Кроме того, на месте обнаружили миномётные мины и поражающие элементы для разрывных самодельных снарядов.

* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.