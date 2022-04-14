Жители Мариуполя: "Азов"* брал в заложники "первых попавшихся" мирных

Бойцы националистического батальона "Азов"* брали в заложники мирных людей, чтобы использовать их в качестве живого щита, рассказали жители Мариуполя. По их словам, боевики могли забрать первого попавшегося человека со двора или улицы.

По словам мариупольцев, даже выйти в собственный двор было опасно. Люди старались не покидать квартиры или обходили стороной "азовцев"*.

"Желательно с ними было не встречаться таким людям, как мы. Потому что иногда брали в заложники. Сидят люди во дворе, они заходят, взяли в заложники и всё. И когда приходят другие, например, днровские войска и военные, они закрываются этими людьми", — рассказала жительница Мариуполя в беседе с РИА Новости.

По её словам, после такого "манёвра", среди мирных жителей были пострадавшие.

* Украинский националистический полк "Азов" признан экстремистской организацией и запрещён в РФ.