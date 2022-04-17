Бойцы ДНР бомбят националистов с помощью фарфоровых кружек

Позиции националистов, засевших на "Азовстали", ополченцы ДНР бомбят "необычными снарядами". С помощью дешёвого квадрокоптера и фарфоровой кружки бойцы делают "ударный" БПЛА, рассказал военкор Семён Пегов.

Чтобы обнаружить и ликвидировать огневые точки противника, солдаты ДНР, которые освобождают Мариуполь вместе с Вооружёнными силами РФ, пользуются всеми подручными средствами. Там, где недостаточно традиционных подходов, на выручку приходит смекалка. Об одном из способов спецназа рассказал Семен Пегов подписчикам твоего Telegram-канала.

Донецкие бойцы для разведки часто используют бытовые дроны, с их помощью собирают разведданные и корректируют огонь артиллерии. Недавно они придумали, как обычный квадрокоптер превратить в "ударный" БПЛА.

"К дрону прикрепляется сбрасывающий механизм, к нему цепляется фарфоровая кружка с возведённой (то есть без чеки) гранатой внутри. При попадании в цель кружка разбивается, а граната детонирует", — объяснил военкор.

Таким образом удаётся точечно подавлять сопротивление противника, не подвергая опасности жизнь и здоровье бойцов. Необычный способ не требует дорогостоящего вооружения, а пользоваться им можно даже в закрытых цехах.