Генерал СБУ: ВСУ на Донбассе получили оружие, которого не было в Мариуполе

Бандеровцы получили новое вооружение для борьбы с авиацией РФ. Крупнейшая группировка ВСУ, окружённая российскими войсками, не намерена сдаваться и готова оказывать еще более ожесточенное сопротивление, нежели нацисты в Мариуполе, прикрывавшиеся живым щитом из мирного населения.

Об этом заявил экс-заместитель главы СБУ Виктор Ягун.

Генерал хвалится, будто ВСУ уже уничтожили "не просто самолётов половину, а половину лётчиков, которые имели опыт боевых действий в Сирии и на Украине".

"Это я только о самолётах, я о вертолётах вообще не говорю. Вы посмотрите, что они стали меньше летать. Почему? Потому что то оружие, которое получила Украина, оно рассчитано на поражение низко летящих объектов, не столько самолётов, а сколько вертолётов. И они очень активно падают. И они падают, и те, что за ними прилетают спасать куда-то пропадают. То есть Украина сейчас в отличие от их щербатых челюстей имеет такие зубчики очень крепкие", – заявил экс-СБУшник.

Ягун уверяет, что группировка ВСУ на Донбассе вооружены куда сильнее, чем нацисты в Мариуполе.

"Если они реально не смогли взять Мариуполь, где сидят наши бойцы, не имеющие всего того вооружения, то что они будут делать с той группировкой, которая вгрызлась в землю и отступать не собирается", – патетически заявляет украинский "эксперт".

Ягун заверил: "мы точно не будем поднимать руки, а будем биться до конца", передаёт "ПолитНавигатор".

Ну а тем временем, в Киевской области, в Броварах, утром в результате серии российских ракетных ударов был уничтожен ряд инфраструктурных объектов. Об этом уже рассказал мэр города Игорь Сапожко.

Он предупредил, что возможны перебои с водоснабжением и электроэнергией.