Глава Чечни Кадыров: на днях для Зеленского всё закончится на Украине

Руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на заявление украинского президента Владимира Зеленского о готовности Украины вести бои на протяжении десяти лет.

В своём Telegram-канале глава Чечни отметил, что у военных "нет столько времени". По словам Кадырова, для Зеленского на Украине всё закончится уже на днях.

"Я тут почитал, что Зеленский заявил о готовности сражаться десять лет. Дурак, ты что? У нас столько времени нет, мы на днях покончим с тобой. У тебя, по-моему, шизофрения", — подчеркнул руководитель Чечни.

Он порекомендовал Зеленскому уехать к "старшему брату" Джо Байдену.

Ранее глава Украины сообщил в интервью CNN, что ВСУ готовы "сражаться с Россией" десять лет, чтобы "забрать своё". Он также призвал лидеров западных государств продолжить поставлять оружие Киеву.