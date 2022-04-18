Киев списал со счетов "Азов"*: боевиков объявят "погибшими героями"

Боевиков националистического батальона "Азов"* уже списали со счетов. Киевский режим готовит общественное мнение, что Мариуполь для Украины будет потерян.

Украинские власти продвигают версию, что окружённые в подвалах завода "Азовсталь" боевики "отказываются сдаваться" и предпочитают "погибнуть за свободную Украину", пишет "Военное обозрение". Методички с таким текстом были разосланы украинским СМИ. Рассказывать о реальном положении дел прессе строжайше запретили, а проговорившимся будет грозить уголовное наказание. Киев хочет из очередных нацистов сделать народных героев, и исключительно посмертно.

Офис Зеленского распространяет информацию, что "защитники" Мариуполя отказались складывать оружие, правда администрация украинского президента забывает добавить, что это Киев запретил боевикам сдаваться.

Окопавшихся на территории "Азовстали" националистов убеждают, что скоро к ним придёт помощь и все боевики будут эвакуированы из Мариуполя. Для этого был даже запущен слух, что России будет передан задержанный оппозиционный политик Медведчук в обмен на бойцов "Азова"*.

В очередной раз нацисты поверили в помощь от Киева, хотя все предыдущие обещания Зеленского по разблокировке Мариуполя оказались ложью.

*запрещенная в РФ организация