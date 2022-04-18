Юрий Подоляка: большое российское наступление на Донбассе началось

Украинский журналист и блогер Юрий Подоляка сообщил, что большое российское наступление на Донбассе началось.

У себя в социальных сетях Подоляка пишет: "Ну вот и все. Ожидание закончилось. Теперь все в руках армии…"

Журналист отмечает, что со вчера, 17 апреля резко возросла активность российской авиации и артилерии. А сегодняшняя утренняя сводка говорит о том, что большая битва за Донбасс уже началась, заявил Подоляка.

Он отмечает, что росийские войска пошли в атаку на широком фронте и сразу на нескольких направлениях. Одно из главных направлений — Изюмское, где ВС РФ активно наступают и уже заняли три населённых пункта. Ширина наступления составлет примерно 30 километров.

Второе направление — это Попасное. Тут ночью "прилетело" несколько "Искандеров". И здесь тоже планируется очень серьёзное наступление. И третье наступление планируется с юга (Гуляйполе, Фёдоровка).

А тем временем, МО РФ сообщает, что по имеющейся информации, Киев при поддержке Запада завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Николаевской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

С этой целью из числа нацистов сформированы более 70 мобильных групп на автомобилях, оснащенных минометами, с задачей обстрелять православные храмы и церкви в Пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля) и потом обвинить Россию.

Для съемок и раскручивания фейков киевский режим планирует привлечь большое количество репортеров с Запада.