Россия всерьез взялась за уничтожение железнодорожной инфраструктуры Украины

ВС РФ активно продолжает демилитаризацию Украины. А главы нескольких украинских областей заявили о нанесении ракетных ударов по ж/д объектам.

Например, власти Львова отчитались о пяти ракетных ударах.

В социальных сетях распространяется видеоролик, где житель Львова на чистом русском языке сообщает о ракетном ударе, сопровождая свой рассказ нецензурной бранью.

Затем появилась информация, что во Львове российские ракеты попали рядом с ж/д объектами, сообщает "ПолитНавигатор". Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет.

Также сообщается о поражении ж/д инфраструктуры в Днепропетровской области.

"Детали по утренним "прилетам". Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели угомонили. В Павлоградском районе людей не зацепило, но разрушило железнодорожную инфраструктуру", – сообщает глава Днепропетровскогй ОВА Валентин Резниченко.

Как сообщает Минобороны России, ракетами с воздуха за ночь уничтожено 16 украинских военных объектов, в том числе 5 командных пунктов, хранилище топлива, 3 склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией ВКС РФ нанесены удары по 108 районам сосредоточения личного состава и военной техники украинских сил, сообщает военное ведомство.