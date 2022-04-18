Публицист Гаспарян: Зеленскому повезло, что РФ ведёт себя по-джентельменски

Публицист Армен Гаспарян заявил, что украинский президент Владимир Зеленский довольно хорошо себя чувствует, ведь армия РФ ведёт себя по-джентельменски в ходе специальной военной операции.

В колонке для ФАН он подчеркнул: главе Украины повезло, что Россия не действует по "американскому сценарию". По его словам, если бы РФ прониклась "уроками" лидера США Джо Байдена, Киев не стал бы заявлять о готовности вести бои на протяжении десяти лет.

Как отметил публицист, в Мариуполе российские военные "возятся" с нацбатальоном "Азов"*. Гаспарян предположил, что американцы на месте РФ несколько недель "утюжили" бы город, несмотря на присутствие мирного населения.

"Они в некоторых районах Афганистана горы чуть ли не в поле для гольфа превратили. Наши — нет, они действуют по-другому", — указал автор.

Гаспарян считает, что поведение армии РФ в Мариуполе демонстрирует верность России своим историческим принципам.

* Террористическая организация, запрещённая на территории Российской Федерации.