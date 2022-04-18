Военный ДНР: на "Азовстали" могут находиться высокие чины иностранных наёмников

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, который является последним серьёзным очагом сопротивления украинских боевиков в городе, много иностранных наёмников, среди которых могут быть и занимающие высокое положение военнослужащие. Возможно, поэтому оставшиеся украинские националисты так активно обороняются и не желают сложить оружие, предположил командир одного из подразделений ДНР, имеющий позывной "Хохол".

Он рассказал, что на "Азовстали" много наёмников из разных европейских стран, обладающие серьёзной подготовкой и выполняющие роль инструкторов для солдат ВСУ.

"Иностранные наемники есть. Хватает. Польша. Британия. Даже нейтральная Швейцария. Они как инструкторы идут. Они подготовлены серьезно — те, которые приезжают инструкторами… Бытует мнение, что сейчас на Азовстали их как раз очень много. Именно иностранных. И большие чины. Почему они тут и бодаются. Потому что пытаются их сохранить. Если эти люди попадут к нам в руки, будет очень большое горе для тех, кто начинал все это в 2014 году. Но дай Бог! Бог с нами! Все сделаем", — сказал военнослужащий ДНР.

Жестокие бои между силами ДНР, РФ и засевшими в Мариуполе боевиками ведутся с 7 марта, с того момента, как город был окружён и началась его зачистка от националистов. На данный момент почти весь Мариуполь освобождён, последний очаг сопротивления боевиков скрывается на заводе "Азовсталь".