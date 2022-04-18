JB Press: в отношении Киева США практикуют "украинский метод" получения прибыли

США будут делать всё от них зависящее для того, чтобы эскалация конфликта на Украине продолжалась как можно дольше.

"После начала военной операции России на Украине цены на акции крупнейших военных фирм в США резко подскочили", — сообщили эксперты японского издания JB Press.

Специалисты обратили внимание на резкий скачок стоимости ценных бумаг военных корпораций США с начала спецоперации на Украине, который достигает 30%. Для сравнения — показатели роста акций этих же корпораций в начале года была около нуля, или даже уходила в минус.

Таким образом авторы делают вывод, что за внешнеполитическими решениями США стоят именно военные компании, в президент Джо Байден является всего лишь их "рупором".

Такую стратегию США авторы назвали "украинским методом", предполагающим активные поставки вооружения в страну, но при этом отказ от непосредственного участия в военных действиях.

На прошлой неделе Байден анонсировал отправку очередного пакета военной помощи Киеву в размере 800 миллионов долларов, с составе которого будет артиллерия, военная авиация и бронетехника