На Украине погиб командир большого десантного корабля "Цезарь Куников"

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на Украине в бою с националистами погиб командир большого десантного корабля "Цезарь Куников" Черноморского флота Александр Чирва.

По словам Развожаева, севастополец Чирва принимал активное участие в спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине, где получил ранение при столкновении с неонацистами. Благодаря проявленной храбрости капитан 3-го ранга спас жизни членов экипажа, отметил губернатор.

В 2015 и 2016 годах Чирва участвовал в проведении спецоперации в Сирии.

В понедельник, 18 апреля президент РФ Владимир Путин подписал приказ, согласно которому семьи пограничников, погибших во время спецоперации на границе с Украиной и ЛДНР, получат от государства финансовую помощь в размере 5 миллионов рублей.