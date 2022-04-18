Спецназ МВД ДНР вошел на территорию "Азовстали" в Мариуполе

Военный корреспондент Семен Пегов показал эксклюзивные кадры работы бойцов центра специальных операций МВД ДНР на территории "Азовстали" в Мариуполе.

Пегов сообщает, что под контроль сводной группировки, в которую также входят внутренние войска, 9-ый полк НМ ДНР и морпехи из Крыма уже перешли несколько цехов завода "Азовсталь".

Спецназовец с позывным "Гудвин" в интервью Пегову рассказал, что с каждым боем противник всё меньше и меньше сопротивляется. Боевики производят лишь попытки остановить военных РФ и ДНР, но им это не удается.