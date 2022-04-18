Корреспонденты из Донецка сообщают, что ВС России наносят мощные удары по ВСУ на Донбассе.
Военные корреспонденты RusVesna на Украине заявляют, что в Донецке и Луганске стоит грохот, которого они никогда не слышали. Сообщается, что удары идут по позициям ВС Украины.
"Там светопреставление, я такого грохота не слышал вообще никогда".
Из Луганска сообщают, что слышат работу "чего-то очень тяжелого залпового".
Корреспонденты полагают, что началась артподготовка перед началом масштабной битвы за Донбасс. Украинские СМИ сообщают, что слышны взрывы под Харьковом, Николаевом и Киевом. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".