ВС России наносит удары по позициям ВСУ на Донбассе

Корреспонденты из Донецка сообщают, что ВС России наносят мощные удары по ВСУ на Донбассе.

Военные корреспонденты RusVesna на Украине заявляют, что в Донецке и Луганске стоит грохот, которого они никогда не слышали. Сообщается, что удары идут по позициям ВС Украины.

"Там светопреставление, я такого грохота не слышал вообще никогда".

Из Луганска сообщают, что слышат работу "чего-то очень тяжелого залпового".

Корреспонденты полагают, что началась артподготовка перед началом масштабной битвы за Донбасс. Украинские СМИ сообщают, что слышны взрывы под Харьковом, Николаевом и Киевом. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.