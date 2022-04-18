EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Спецназ МВД ДНР вошел на территорию "Азовстали" в Мариуполе
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Комбат "Востока" Ходаковский опубликовал кадры удара по "Азовстали" в Мариуполе
В США назвали новую цель антироссийских санкций
Кролик Банни с трудом увёл разошедшегося Байдена от журналистов
СБУ готовят провокацию с переодеванием в форму ВС РФ и расстрелом жителей Одессы
Обмен Медведчука проведут с участием третьей стороны: "Доверия нет"
Автор Юлиана Смирнова

ВС России наносит удары по позициям ВСУ на Донбассе

Силовые структуры

Корреспонденты из Донецка сообщают, что ВС России наносят мощные удары по ВСУ на Донбассе.

Военные корреспонденты RusVesna на Украине заявляют, что в Донецке и Луганске стоит грохот, которого они никогда не слышали. Сообщается, что удары идут по позициям ВС Украины.

"Там светопреставление, я такого грохота не слышал вообще никогда".

Из Луганска сообщают, что слышат работу "чего-то очень тяжелого залпового".

Корреспонденты полагают, что началась артподготовка перед началом масштабной битвы за Донбасс. Украинские СМИ сообщают, что слышны взрывы под Харьковом, Николаевом и Киевом. Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
украина донбасс
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Мир. Новости мира
Турция начала военную операцию в Ираке
Любовь Степушова Россия начала новое наступление в Донбассе Любовь Степушова Усам Оздемиров Глупые затеи Запада мешают мировой торговле энергоресурсами Усам Оздемиров Игорь Буккер У Зеленского обнаружился "родственник" — Джордж Сорос Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Японцы намерены "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: на днях для Зеленского всё закончится на Украине
Ле Пен: налаживание диалога с Россией необходимо ради безопасности в ЕС
Мир. Новости мира
Ле Пен: налаживание диалога с Россией необходимо ради безопасности в ЕС
Популярное
Мир. Новости мира
Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"

Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".

Житель Мариуполя: полк "Азов"* хотел построить Украину "под себя"
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пленные британские наёмники попросили Джонсона обменять их на Медведчука
Мир. Новости мира
Пользователи Сети заподозрили Зеленского в записи обращения в нетрезвом виде
Мир. Новости мира
Турция начала военную операцию в Ираке
Любовь Степушова Россия начала новое наступление в Донбассе Любовь Степушова Усам Оздемиров Глупые затеи Запада мешают мировой торговле энергоресурсами Усам Оздемиров Игорь Буккер У Зеленского обнаружился "родственник" — Джордж Сорос Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Японцы намерены "работать" со странами, которые не поддержали санкции против РФ
Силовые структуры
Глава Чечни Кадыров: на днях для Зеленского всё закончится на Украине
Ле Пен: налаживание диалога с Россией необходимо ради безопасности в ЕС
Мир. Новости мира
Ле Пен: налаживание диалога с Россией необходимо ради безопасности в ЕС
Последние материалы
ВС России наносит удары по позициям ВСУ на Донбассе
Роналду рассказал о смерти своего новорождённого сына
Спецназ МВД ДНР вошел на территорию "Азовстали" в Мариуполе
Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс
Комбат "Востока" Ходаковский опубликовал кадры удара по "Азовстали" в Мариуполе
В США назвали новую цель антироссийских санкций
Кролик Банни с трудом увёл разошедшегося Байдена от журналистов
СБУ готовят провокацию с переодеванием в форму ВС РФ и расстрелом жителей Одессы
Обмен Медведчука проведут с участием третьей стороны: "Доверия нет"
Аналитик Власов посоветовал не хранить деньги на карте в целях безопасности
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников