Ксения Собчак назвала сражение за Донбасс кульминацией спецоперации на Украине. Журналистка считает, что эта битва решит исход всего противостояния.
Собчак высказалась о начале нового наступления вооружённых сил России на ВСУ.
"Ну что, начались сражения за Донбасс. Та самая финальная фаза. То есть мы подошли вплотную к кульминации "спецоперации" и теперь дело за тем, кто какие границы оставит за собой. И когда какие территории займёт", — прокомментировала начавшиеся боестолкновения, которые идут по всей по всей линии фронта — от Марьинки до Краматорска, Славянска и Николаева.
Журналистка напомнила, что в Краматорске сидит донецкий губернатор, а в Северодонецке — луганский.
"Думаю, что Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок — там все штабы, все основные части которые принимали участие в военных действиях со стороны Украины", — поделилась своим взглядом на происходящее Ксения Анатольевна.
Собчак отметила, что делать сейчас прогнозы — дело неблагодарное.
"Как бы то ни было — на исходе этого этапа все должно быть окончено", — уверена журналистка.
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