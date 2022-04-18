Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс

В офисе Владимира Зеленского назвали наступление российских войск на Донбасс второй фазой в**** (спецоперации на Украине).

"Началась вторая фаза в***", — такое сообщение оставил в своём Телеграм-канале глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Telegram-канал Baza сообщает, что в Харькове и Николаеве начался сильнейший обстрел. В ДНР и ЛНР раздаются оглушительные удары крупнокалиберных орудий ствольной и реактивной артиллерии по позициям ВСУ.

Об обострении военного противостояния сообщают местные жители. В небе замечено большом количестве беспилотников, активно работают системы противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что вооружённые силы РФ начали новое наступление на востоке Украины.