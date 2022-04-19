Военный эксперт предупредил о расплате за оружие НАТО: "это не подарки"

Киеву не стоит воспринимать снабжение оружием как благотворительность.

Военный обозреватель Виктор Литовкин уверен, что так страны НАТО избавляются от старого оружия и банально ведут свой бизнес.

Под лозунгами поддержки киевскому пежиму поставляют старую технику, которую давно хотели утилизировать. И эту утилизацию НАТО отлично выполняет, сгружая неактуальные боеприпасы ВСУ.

С началом военной специальной операции на Украине российские военнослужащие уничтожили большое количество военных объектов. Демилитаризация проходит успешно, хоть Украину постоянно "накачивают" западным вооружением.

"Никакой бесплатной поставки на Украину не происходит. Поставка на Украину боевой техники — это бизнес. Бизнес на крови. Потому что за всё, что поставлено, Украине придётся расплачиваться. И если не сегодня Украина будет платить за это, то это в долг. Поэтому надежда на то, что Украина получает благотворительную помощь со стороны Запада, — это напрасные надежды", — подчеркнул Литовкин.

Привёл Литовкин и доказательства успешной демилитаризации. Он сообщает, что с момента начала специальной операции Армия России и силы ЛДНР уничтожили свыше двух тысяч единиц бронетехники. То есть Украина лишилась почти всех танков, пишет 360.