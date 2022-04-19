Кедми объяснил, как реагировать РФ на поставки оружия из-за рубежа: "Уничтожать"

Военный и политический эксперт Яков Кедми объяснил, как должна реагировать Москва в ответ на поставки оружия Украине.

Кедми, комментируя возможность симметричных или ассиметричных действий Кремля на поставки оружия киевскому режиму, высказал мнение, что так вопрос в текущих условиях ставить вообще нельзя.

Аналитик считает, что действия РФ в текущей ситуации должны исходить только из условий их достаточности, чтобы прекратить поставки вооружений от Запада. Кедми резко раскритиковал подход Москвы во внешней политике, считая его корнем многих проблем РФ.

Кедми полагает, что отвечать на поставки вооружений особого смысла теперь не имеет, и необходимо впредь работать на упреждение этих поставок.

"А что надо сделать, чтобы это не повторилось? На данном этапе военных действий на Украине и отношений России с США, с Украиной — уничтожать всё это при пересечении украинской границы, в течение нескольких минут, максимум часа. И всё", — говорит военный эксперт.

А если речь идёт о поставках воздушным путём, то это можно решить, объявив всё воздушное пространство Украины закрытым, все аэропорты нужно "вывести из строя" и объявить, что воздушный транспорт, который появляется в небе Украины будет сбит.

"Если с вами говорят бандиты по-хамски, а вы хотите сохранить симметрию, ну так вы останетесь с симметрией, а хамы будут делать, что им надо", — подытожил Кедми.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что НАТО давно воюет против РФ, хоть и отрицает открытое участие в конфликте на Украине. Захарова также назвала ЕС отделом экономических сношений Альянса, комментируя призыв Жозепа Борреля к Украине "выиграть войну". Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тоже призвала страны Европы доставлять оружие Киеву.