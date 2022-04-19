Япония поставит Украине беспилотники и защитные костюмы

Японские власти решили поставить Украине защитные костюмы и беспилотники. Об этом сообщает Минобороны Японии.

"Минобороны решило вновь предоставить украинскому правительству защитные костюмы, маски и беспилотники", — сообщило военное ведомство в Twitter.

В сообщении отмечается, что Минобороны Японии намерено продолжать оказание "всяческой поддержки" Киеву.

По информации ведомства, в марте Япония направила на Украину грузовой самолёт с бронежилетами, касками, формой и палатками. С просьбой об их поставке к японскому военному ведомству обратился глава Минобороны Украины Алексей Резников.