Японские власти решили поставить Украине защитные костюмы и беспилотники. Об этом сообщает Минобороны Японии.
"Минобороны решило вновь предоставить украинскому правительству защитные костюмы, маски и беспилотники", — сообщило военное ведомство в Twitter.
В сообщении отмечается, что Минобороны Японии намерено продолжать оказание "всяческой поддержки" Киеву.
По информации ведомства, в марте Япония направила на Украину грузовой самолёт с бронежилетами, касками, формой и палатками. С просьбой об их поставке к японскому военному ведомству обратился глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".