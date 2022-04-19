Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности ядерного удара по Украине.
Лавров объяснил, что на этой стадии Россия рассматриваем только опцию обычных вооружений.
"Только обычные вооружения", — сказал Лавров в интервью India Today.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерной войне. Зеленский советует западным странам не ждать момента, когда Кремль задействует ядерное оружие "Судного дня", а готовиться к худшему сценарию развития событий.
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".