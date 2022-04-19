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Автор Елена Былкина

Лавров о применении ядерного оружия на Украине: "Только обычные вооружения"

Силовые структуры

Глава МИД России Сергей Лавров ответил на вопрос о возможности ядерного удара по Украине.

Лавров объяснил, что на этой стадии Россия рассматриваем только опцию обычных вооружений.

"Только обычные вооружения", — сказал Лавров в интервью India Today.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал мир готовиться к ядерной войне. Зеленский советует западным странам не ждать момента, когда Кремль задействует ядерное оружие "Судного дня", а готовиться к худшему сценарию развития событий.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
сергей лавров ядерное оружие владимир зеленский
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