Группа мародёров была задержана российскими силовиками под Харьковом

Российскими военными в Харьковской области, в Купянске, была задержана группировка мародёров. Об этом доложили в военно-гражданской администрации.

"В городе были мародёры, грабившие магазины и дома, их задержали. Задерживали российские силовики, которые вместе с представителями МВД Луганской народной республики обеспечивают порядок в Купянске", — рассказали в администрации корреспонденту РИА Новости.

Если не считать задержания мародёров, никаких других ЧП в городе не наблюдается. В Купянске работают некоторые магазины, школы, рынок и администрация.

Купянск контролируется российскими войсками уже месяц, 22 марта в город была привезена большая партия гуманитарной помощи, состоящая из продуктовых наборов первой необходимости.

Ранее мэр Купянска Геннадий Мацегора был обвинён украинскими властями в сотрудничестве с РФ и госизмене, ему самому и его семье СБУ угрожали расправой. Мацегора опубликовал видеообращение, на котором видно, как националисты издеваются над гражданами и прячут вооружение в жилых домах. Спикер Госдумы Вячеслав Володин настоятельно посоветовал мировому сообществу ознакомиться с этим видео и сделать выводы о происходящем на Украине на самом деле.