Силовики задержали россиянина, который хотел воевать за Украину

В Белгородской области сотрудниками правоохранительных органов задержан житель города Салехард, который намеревался попасть на территорию украинского государства и вступить в ряды вооруженных формирований Украины.

Молодой человек пояснил, что пытался пробраться на Украину с целью вступление в ряды украинских боевиков для того, чтобы заработать денег, потому как у него были финансовые трудности.

"Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины", — приводит слова правонарушителя РИА Новости, видео допроса которого оказалось в распоряжении агентства.

В настоящее время на задержанного заведено уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.2 ст.208 УК России (Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем).