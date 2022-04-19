В Белгородской области сотрудниками правоохранительных органов задержан житель города Салехард, который намеревался попасть на территорию украинского государства и вступить в ряды вооруженных формирований Украины.
Молодой человек пояснил, что пытался пробраться на Украину с целью вступление в ряды украинских боевиков для того, чтобы заработать денег, потому как у него были финансовые трудности.
"Поскольку у меня были проблемы в материальном плане, я хотел заработать денег. Большую часть денег я хотел отдать на восстановление инфраструктуры Украины", — приводит слова правонарушителя РИА Новости, видео допроса которого оказалось в распоряжении агентства.
В настоящее время на задержанного заведено уголовное дело по ч.1 ст.30 и ч.2 ст.208 УК России (Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем).
Житель Мариуполя заявил, что националистов из отряда "Азов"* не уважали в городе, ведь они хотели построить Украину "под себя".