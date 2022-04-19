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Автор Дмитрий Плотников

Американский эксперт: в Киеве может погибнуть 135 тысяч человек

Силовые структуры

Сегодня в интервью India Today глава МИД Сергей Лавров чётко сказал, что Россия рассматривает возможность использования только обычных вооружений на Украине.

Американский эксперт: в Киеве может погибнуть 135 тысяч человек

Однако американский историк науки Технологического института Стивенса, изучающий историю ядерного оружия, Алекс Веллерштейн, который является создателем NUKEMAP – интерактивной карты, позволяющей смоделировать взрыв ядерного оружия почти в любой местности, сделал свой анализ и спрогнозировал иное.

"Если смоделировать ситуацию, можно взять следующие исходные данные: представим, что россияне решили атаковать Киев. Я не считаю это вероятным сценарием, но представим. И, например, это мощное, но не самое мощное оружие – около 100 килотонн. Это в 5 раз мощнее бомбы, которая разрушила Нагасаки. Хотя и это относительно небольшое стратегическое оружие по современным стандартам", – заявил Веллерштейн.

Эксперт считает, что маловероятно, что РФ нанесет ядерный удар по Киеву. Но если такой удар и произойдет, то нанесен он будет с воздуха

Аналитик говорит, что атаку с воздуха делают для того, чтобы иметь большую площадь поражения. С такими исходными данными можно ожидать 135 тысяч погибших и 550 тысяч раненых. Примерно 1,7 миллиона ​​человек испытают эффект взрыва. Например, у них хотя бы выбьет стекло.

"Многие выживут. Территория, где будет больше жертв – это три километра от эпицентра взрыва", – отметил специалист.

По словам Веллерштейна, в трех километрах от эпицентра число жертв будет уменьшаться, однако все равно будет высоким, пишет ПолитНавигатор.

Как видно, американцы считают даже эти варианты вполне реализуемыми. Наша же Армия России, напротив, действует крайне гуманно и старается сохранить все жизни мирного населения.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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