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Автор Дмитрий Плотников

Возобновились удары по "Азовстали" и "зачистка" завода

Силовые структуры

Итак, никто не воспользовался организованным около завода "Азовсталь" новым гуманитарным коридором для гражданских лиц.

Возобновились удары по "Азовстали" и "зачистка" завода

Об этом сообщил представитель Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров.

Сейчас спецназ ДНР зачищает металлургический комбинат после бомбардировки. Зачистка территории "Азовстали" идёт полным ходом.

Ранее в Минобороны РФ объявляли об открытии гуманитарного коридора для военных ВСУ, которые приняли решение сложить оружие и сдаться.

Также сообщалось, что украинским националистам российские войска дали два часа на капитуляцию. Министерство обороны РФ попросило Киев освободить гражданских, которые могут находиться на заводе.

Кстати, воспользовавшись непродолжительным затишьем, мирные жители Мариуполя, ставшие заложниками боевиков-нацистов наконец-то смогли выйти из подвалов домов, которые стоят непосредственно у главного КПП завода "Азовсталь". Более 120 гражданских вышли из подвалов домов.

Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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