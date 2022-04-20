В Калмыкии арестован чиновник, распространявший фейки о спецоперации на Украине

В республике Калмыкия арестован чиновник городской администрации Элисты.

По данным следователей, он был администратором Telegram-канала "Вольный Улус", на котором

"… распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а именно сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной специальной операции на территории Украины, не соответствующие действительности, сопровождая это оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих", написано в сообщении на сайте республиканского Следкома.

По данным оперативников, 40-летний чиновник публиковал фейки со своего рабочего компьютера. Причём, в выражениях не стеснялся и "Слава Украине!*" — самое безобидное из написанного им в постах.

* "Слава Украине! Героям слава!" — украинское приветствие и лозунг. Изначально приветствие с ответом использовалось украинскими националистами.