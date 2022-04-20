В республике Калмыкия арестован чиновник городской администрации Элисты.
По данным следователей, он был администратором Telegram-канала "Вольный Улус", на котором
"… распространял под видом достоверных сообщений заведомо ложные сведения об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а именно сведения о количестве погибших военнослужащих и обстоятельствах проведения военной специальной операции на территории Украины, не соответствующие действительности, сопровождая это оскорбительными высказываниями в адрес военнослужащих", написано в сообщении на сайте республиканского Следкома.
По данным оперативников, 40-летний чиновник публиковал фейки со своего рабочего компьютера. Причём, в выражениях не стеснялся и "Слава Украине!*" — самое безобидное из написанного им в постах.
* "Слава Украине! Героям слава!" — украинское приветствие и лозунг. Изначально приветствие с ответом использовалось украинскими националистами.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.