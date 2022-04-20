Генеральный штаб украинской армии потребовал изъять оружие у бойцов теробороны Западной Украины. Сейчас эти отряды, состоящие из гражданских, имеют большое количество противотанковых и зенитных комплексов.
Правоохранители на западе Украины давно испытывают большие проблемы с теробороной, пишет издание "Военное обозрение". Местные "князьки" обзаводятся личными армиями, на вооружении которых стоит не только стрелковое, но и противотанковое зарубежное оружие. Отрядам территориальной обороны досталось около 10-15% от переданных западными странами Украине ПТРК Jаvelin, четверть ракет NLAW и около 10% ПЗРК Stinger.
Местная администрация отказалась подчиняться армейским приказам и разоружать свою самооборону, ограничившись отписками, что очень не понравилось Киеву. По словам источника в СБУ, запланирована настоящая спецоперация по разоружению солдат западноукраинских тербатов.
"Планируется изъять у батальонов теробороны Javelin, NLAW, Stinger и другую военную помощь, которая осела на складах теробороновцев", — пишет портал, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.
Несколько месяцев назад киевский режим разрешил тербатам иметь на вооружении артиллерию, ракеты и законно пользоваться стрелковым оружием. Сейчас эти полувоенные формирования оснащены артиллерийским вооружением, ракетными комплексами, управляемыми ракетами, гранатомётами, огнемётами, минами и гранатами.
Вооруженные силы РФ на Украине сменили тактику, чтобы отслеживать и уничтожать поставленную технику и оружие из стран-членов НАТО. На первое место вышла бесконтактная стратегия, предпочтение отдаётся ракетным и авиаударам, отметил военный эксперт Юрий Кнутов.