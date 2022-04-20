Тероборона Западной Украины отказалась разоружаться по приказу Генштаба ВСУ

Генеральный штаб украинской армии потребовал изъять оружие у бойцов теробороны Западной Украины. Сейчас эти отряды, состоящие из гражданских, имеют большое количество противотанковых и зенитных комплексов.

Правоохранители на западе Украины давно испытывают большие проблемы с теробороной, пишет издание "Военное обозрение". Местные "князьки" обзаводятся личными армиями, на вооружении которых стоит не только стрелковое, но и противотанковое зарубежное оружие. Отрядам территориальной обороны досталось около 10-15% от переданных западными странами Украине ПТРК Jаvelin, четверть ракет NLAW и около 10% ПЗРК Stinger.

Местная администрация отказалась подчиняться армейским приказам и разоружать свою самооборону, ограничившись отписками, что очень не понравилось Киеву. По словам источника в СБУ, запланирована настоящая спецоперация по разоружению солдат западноукраинских тербатов.

"Планируется изъять у батальонов теробороны Javelin, NLAW, Stinger и другую военную помощь, которая осела на складах теробороновцев", — пишет портал, ссылаясь на источник в Генштабе ВСУ.

Несколько месяцев назад киевский режим разрешил тербатам иметь на вооружении артиллерию, ракеты и законно пользоваться стрелковым оружием. Сейчас эти полувоенные формирования оснащены артиллерийским вооружением, ракетными комплексами, управляемыми ракетами, гранатомётами, огнемётами, минами и гранатами.