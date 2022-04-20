"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

Распространённое накануне видео записал майор Сергей Волына, возглавивший 36-ю бригаду морской пехоты ВСУ после уничтожения полковника Баранюка. Если раньше в просьбах о спасении националисты упоминали Байдена и папу Римского, то теперь обращаются ко всем "мировым лидерам".

Военный в кадре предупреждает, что "обращение может стать последним, у нас остались дни или даже часы". Причём он просит не просто дать им возможность спастись, но и вывезти за границу Украины.

"Я обращаюсь к мировым лидерам с призывом провести процедуру "экстракции". Вывезти нас на территорию третьей страны", — уточнил Волына.

Упоминание некой "третьей страны" только подтверждает тот факт, что среди националистов под "Азовсталью" если некоторое количество иностранных наёмников и военных инструкторов. Стоит предполагать, в любом другом случае офицер ВСУ не стал бы просить об эвакуации за границу.