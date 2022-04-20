EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Германия не намерена поставлять Киеву тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера

Силовые структуры

Тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера поставлять Украине не предполагается, заявили в Минобороны ФРГ.

Германия не намерена поставлять Киеву тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера

"Основные боевые системы по-прежнему необходимы для выполнения задач Бундесвера, так что поставки тяжелых вооружений из запасов Бундесвера не предусмотрены", — сообщил журналистам представитель министерства.

В Минобороны Германии заявили, что немецким военным нужны, в частности, БМП Marder, предоставить которые требовал Киев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна достигла предела своих возможностей в поставках оружия Украине.

"Мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ", — подчеркнул политик.

Он сообщил о создании в ФРГ спецфонда, за счёт которого предполагается вооружать немецкую армию. Также этот фонд будет способствовать удовлетворению потребностей Киева в оружии.

Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Александр Артамонов
Темы германия олаф шольц
Sberbank
Новости
Украинский суд дал разрешение на расследование в отношении Кивы
Ищенко указал на вероятность наступления третьей фазы спецоперации на Украине
Наследный саудовский принц выпроводил посланника США "на повышенных тонах"
Рядом с мэрией Москвы начался пожар: "Горит что-то у памятника Долгорукому"
Политолог Неменский: РФ и Украина вряд ли смогут заключить мирный договор
МИД: РФ не будет ужесточать правила въезда для граждан из Европы
Кива высмеял Зеленского за 100 тысяч воинам ВСУ: "На похороны"
Луганскинформцентр: ВСУ уходят из района Рубежного, Северодонецка и Лисичанска
В Одессе переименуют улицу Маяковского в улицу Бориса Джонсона
Политик Коусо: в США проигнорировали пропажу Гонсало Лиры на Украине
Популярное
Силовые структуры
"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"

Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".

"Нам остались считанные часы": офицер ВСУ попросил о спасении "мировых лидеров"
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Маскировать бесполезно: РФ раскусила уловку Запада с поставками оружия Украине
Силовые структуры
Собчак о битве за Донбасс: "Краматорск и Славянск не зря приготовили напоследок"
Мир. Новости мира
НМ ДНР: Киев заявил о захвате Марьинки в попытке скрыть массовые потери ВСУ
Игорь Буккер Киев предложил обмен Медведчука на британских наёмников: Кремль молчит Игорь Буккер Ирина Шлионская В Британии потеряли интерес к привидениям Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Как американцы советские фильмы "перекраивали" Дмитрий Соколов
Новости Молдовы
Молдавия начала давление на Приднестровье. Последствия будут критическими
Мир. Новости мира
Мэтью Линн: Германию ждут санкции из-за позиции по российскому газу
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Силовые структуры
Жирная точка в расследовании "резни в Буче"
Последние материалы
Политолог Шишкин: переговоры с киевским режимом возможны лишь о его капитуляции
"Офицеры России" около посольства ЕС провели акцию в поддержку спецоперации
Работа Украины в переговорном процессе оставляет желать лучшего — Песков
Украинский суд дал разрешение на расследование в отношении Кивы
Ищенко указал на вероятность наступления третьей фазы спецоперации на Украине
Наследный саудовский принц выпроводил посланника США "на повышенных тонах"
Рядом с мэрией Москвы начался пожар: "Горит что-то у памятника Долгорукому"
Политолог Неменский: РФ и Украина вряд ли смогут заключить мирный договор
МИД: РФ не будет ужесточать правила въезда для граждан из Европы
Кива высмеял Зеленского за 100 тысяч воинам ВСУ: "На похороны"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников