Тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера поставлять Украине не предполагается, заявили в Минобороны ФРГ.
"Основные боевые системы по-прежнему необходимы для выполнения задач Бундесвера, так что поставки тяжелых вооружений из запасов Бундесвера не предусмотрены", — сообщил журналистам представитель министерства.
В Минобороны Германии заявили, что немецким военным нужны, в частности, БМП Marder, предоставить которые требовал Киев.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна достигла предела своих возможностей в поставках оружия Украине.
"Мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ", — подчеркнул политик.
Он сообщил о создании в ФРГ спецфонда, за счёт которого предполагается вооружать немецкую армию. Также этот фонд будет способствовать удовлетворению потребностей Киева в оружии.
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".