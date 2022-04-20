Германия не намерена поставлять Киеву тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера

Тяжёлые вооружения из резервов Бундесвера поставлять Украине не предполагается, заявили в Минобороны ФРГ.

"Основные боевые системы по-прежнему необходимы для выполнения задач Бундесвера, так что поставки тяжелых вооружений из запасов Бундесвера не предусмотрены", — сообщил журналистам представитель министерства.

В Минобороны Германии заявили, что немецким военным нужны, в частности, БМП Marder, предоставить которые требовал Киев.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что страна достигла предела своих возможностей в поставках оружия Украине.

"Мы поставляли Украине оружие из наших запасов. Здесь мы должны признать, что возможности, которые у нас есть, достигли своих границ", — подчеркнул политик.

Он сообщил о создании в ФРГ спецфонда, за счёт которого предполагается вооружать немецкую армию. Также этот фонд будет способствовать удовлетворению потребностей Киева в оружии.