Раненый украинский военный, попавший в плен, рассказал, как командование обмануло его и отправило в зону боевых действий.
Водитель Роман Гадский рассказал RT, что призывался в городе Красноармейск 6 марта. В военкомате у Гадского спросили, куда он хочет пойти: ВСУ или тероборона. На вопрос в чём разница, ему ответили, что в городе людей нет и всё что нужно будет делать, это охранять дома от вандализма.
"Вместо этого повезли нас Андреевку. В Андреевке побыли 2-3 дня. Потом повезли в Богатырь. В Богатыре [военные, — ред.] были в садике недели две. Нас обучали ходить двойками, тройками. Около двух недель обучали".
Обучение проводил военный с позывным "Червень". После этого, ротный "Беркут" собрал 10 военных и они поехали на первую роту.
"Начали подъезжать к первой роте, нас начали обстреливать танки. Мы остановились, запрыгнули в окопы. Я высунул голову и получил осколок сразу в голову. Потекла кровь, вообще ничего не стал видеть. Начал стрелять просто вверх, просто в воздух, потому что вообще ничего не видел. После этого скрутился возле пацанов и лежал".
Прячущиеся по подвалам "Азовстали" остатки националистов и ВСУ продолжают публиковать видеосообщения с мольбами о помощи. Новый ролик записал командир 36-й бригады ВСУ Сергей Волына. Он отметил, что боевикам осталось жить "считанные дни или даже часы".