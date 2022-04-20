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Автор Юлиана Смирнова

Попавший в плен водитель ВСУ Гадский рассказал об обмане в украинском военкомате

Силовые структуры

Раненый украинский военный, попавший в плен, рассказал, как командование обмануло его и отправило в зону боевых действий.

Попавший в плен водитель ВСУ Гадский рассказал об обмане в украинском военкомате

Водитель Роман Гадский рассказал RT, что призывался в городе Красноармейск 6 марта. В военкомате у Гадского спросили, куда он хочет пойти: ВСУ или тероборона. На вопрос в чём разница, ему ответили, что в городе людей нет и всё что нужно будет делать, это охранять дома от вандализма.

"Вместо этого повезли нас Андреевку. В Андреевке побыли 2-3 дня. Потом повезли в Богатырь. В Богатыре [военные, — ред.] были в садике недели две. Нас обучали ходить двойками, тройками. Около двух недель обучали".

Обучение проводил военный с позывным "Червень". После этого, ротный "Беркут" собрал 10 военных и они поехали на первую роту.

"Начали подъезжать к первой роте, нас начали обстреливать танки. Мы остановились, запрыгнули в окопы. Я высунул голову и получил осколок сразу в голову. Потекла кровь, вообще ничего не стал видеть. Начал стрелять просто вверх, просто в воздух, потому что вообще ничего не видел. После этого скрутился возле пацанов и лежал".

Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Александр Артамонов
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