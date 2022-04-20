Попавший в плен водитель ВСУ Гадский рассказал об обмане в украинском военкомате

Раненый украинский военный, попавший в плен, рассказал, как командование обмануло его и отправило в зону боевых действий.

Водитель Роман Гадский рассказал RT, что призывался в городе Красноармейск 6 марта. В военкомате у Гадского спросили, куда он хочет пойти: ВСУ или тероборона. На вопрос в чём разница, ему ответили, что в городе людей нет и всё что нужно будет делать, это охранять дома от вандализма.

"Вместо этого повезли нас Андреевку. В Андреевке побыли 2-3 дня. Потом повезли в Богатырь. В Богатыре [военные, — ред.] были в садике недели две. Нас обучали ходить двойками, тройками. Около двух недель обучали".

Обучение проводил военный с позывным "Червень". После этого, ротный "Беркут" собрал 10 военных и они поехали на первую роту.