Леонков рассказал о жалостливых историях украинских военнопленных

Российский военный эксперт Алексей Леонков обвинил во лжи военнослужащих ВС Украины, оказавшихся в плену. В частности, специалист говорил об обмене военнопленными между двумя сторонами.

Леонков утверждает, что солдат, которых готовят к обмену, тщательно проверяют, при этом с каждым проводится серьезная следственная работа. Аналитик рассказал, как неонацисты начинают выкручиваться и лгать, утверждая, что они являются поварами, врачами или помощниками водителей.

"У этих товарищей есть одна особенность, они очень любили фотографировать свои преступления. Им нужно было прославиться, ну они и прославились", — заявил Леонков в интервью "Военному делу".

Леонков подчеркнул, что невзирая на жалостливые сказочные истории абсолютно каждый военнопленный будет проверен.